Ronaldo volta a sorrir com o que mais gosta: 64

Parecia que ia ser apenas mais um jogo entre tantos outros jogos. No entanto, e com o Al-Tai reduzido a dez, tudo mudou na segunda parte.

Cristiano Ronaldo não tinha particularmente muitas razões para sorrir, tendo em conta o encontro sem golos que fizera por Portugal na Eslovénia e a falta de objetivos desportivos tirando a Taça do Rei saudita, tendo em conta a distância de 12 pontos para o Al Hilal no Campeonato e a eliminação com o Al Ain nos quartos da Liga dos Campeões asiática, tendo em conta até a forma como tudo lhe estava a correr no plano pessoal apesar da vantagem por 2-1 do Al Nassr com golos de Otávio e Ghareeb. Ronaldo volta a sorrir com o que mais gosta: 6

