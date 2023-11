Avião cai na Amazónia e faz 12 mortos

Doze pessoas morreram este domingo na queda de um pequeno avião perto do principal aeroporto de Rio Branco, na região amazónica do Brasil.

O avião caiu perto do principal aeroporto de Rio Branco, capital do estado do Acre, segundo a assessoria de imprensa do governador do estado, Gladson Cameli.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Um morto e um ferido grave em acidente de viação na MadeiraAcidente ocorreu no interior de um túnel. Consulte Mais informação ⮕

Avião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroAeronave tinha levantado voo do aeroporto algarvio e tinha como destino Belfast, na Irlanda do Norte. Consulte Mais informação ⮕

Avião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroAeronave tinha levantado voo do aeroporto algarvio e tinha como destino Belfast, na Irlanda do Norte. Consulte Mais informação ⮕

Queda de pequeno avião na Amazónia faz 12 mortos no BrasilVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Queda de pequeno avião na Amazónia faz 12 mortos no BrasilO avião caiu perto do principal aeroporto de Rio Branco, capital do estado do Acre, na região amazónica do Brasil. Consulte Mais informação ⮕

Avião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroAeronave tinha levantado voo do aeroporto algarvio e tinha como destino Belfast, na Irlanda do Norte. Consulte Mais informação ⮕