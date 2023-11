Manifestações no Líbano, Paquistão, Marrocos e Grécia contra bombardeamentos em Gaza

No centro de Beirute, no Líbano, milhares de pessoas concentraram-se hoje em frente à mesquita Mohamed al Amin com cartazes com `slogans` como "Parem o genocídio em Gaza" ou "Salvem as crianças em Gaza".

Na praça da capital, foram agitadas bandeiras palestinianas, libanesas e de outras fações, enquanto uma bandeira israelita foi queimada em sinal de rejeição aos bombardeamentos e operações terrestres na Faixa de Gaza.

O partido, que tinha anunciado uma marcha até à embaixada norte-americana, foi obrigado a alterar o programa e realizar a manifestação numa rua principal da capital longe do enclave diplomático de alta segurança. headtopics.com

No sudoeste do Paquistão, na cidade de Quetta, outro partido religioso, o Jamiat Ulema Islam, organizou também um comício, onde o seu líder, Maulana Fazlur Rehman, manifestou solidariedade e apoio para com os habitantes de Gaza.

"Parem o genocídio em Gaza" e "Fechem o escritório de ligação sionista de Rabat", foram algumas das palavras de ordem durante esta marcha organizada ao apelo da Frente Marroquina para o Apoio à Palestina e Contra a Normalização, que reúne partidos de esquerda e islamistas. headtopics.com

Já na Grécia, cerca de 5.000 pessoas manifestaram-se pacificamente em Atenas e apelaram ao "fim do massacre dos palestinianos em Gaza". No sábado, também dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em apoio aos palestinianos em Londres, França e Nova Iorque.

Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas.

