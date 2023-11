Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agência

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou este domingo que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um “novo paradigma” no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal.

O que “nós pretendemos é que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo tenha um novo paradigma que aposte naquilo que deve ser a digitalização, maior eficiência e mais recursos humanos”, acrescentou Ana Catarina Mendes, salientando que o objetivo é “não só melhorar o seu serviço da parte tecnológica, mas também responder mais facilmente àquilo que são as necessidades dos cidadãos”.

Durante 2024, a tutela espera ter a funcionar “um portal já aberto a pedidos de concessão e de renovação das autorizações de residência”, explicou à Lusa Ana Catarina Mendes. Esse esforço, que irá incluir também a colocação de serviços da AIMA nas lojas do cidadão e o aumento de mais 10 postos de atendimento que se vão somar aos 34 existentes. headtopics.com

Por outro lado, é também objetivo do governo “instalar um centro nacional multidisciplinar que possa gerir os processos de proteção internacional, acompanhar os refugiados e os requerentes de asilo desde a sua entrada até à sua integração”.

“Não podemos escamotear aquilo que foram circunstâncias dos últimos anos, por exemplo, a pandemia que levou a um confinamento e a termos que dar respostas”, exemplificou, salientando que a nova agência irá desenvolver ações dentro do Estado para agilizar procedimentos ao mesmo tempo que irá investir em programas de ensino de português a imigrantes para facilitar a sua integração. headtopics.com

Existem 300 mil processos pendentes no SEFMinistra Adjunta, Ana Catarina Mendes, confirma em entrevista. Consulte Mais informação ⮕

Extinção do SEF. Ministra realça reforma 'complexa e estrutural' da política de acolhimentoA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, espera que as alterações que hoje entram em vigor possam melhorar a resposta aos processos pendentes. Consulte Mais informação ⮕

Moçambique/Ataques: ONU destaca resiliência das populações afetadas pelo conflitoA secretária-geral Adjunta para os Assuntos Humanitários das Nações Unidas destacou a resiliência das populações afetadas pelo terrorismo no norte de Moçambique face aos desafios humanitários. Consulte Mais informação ⮕

Fim do SEF. Governo preocupado com 300 mil pendências para a legalização de imigrantesA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares diz que a principal preocupação nesta transição do SEF para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo são os mais de 300 mil processos pendentes de legalização de imigrantes. Consulte Mais informação ⮕

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um 'novo paradigma' no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal. Consulte Mais informação ⮕

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um 'novo paradigma' no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal. Consulte Mais informação ⮕