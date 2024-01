Autorização para tratamento de endereço de correio eletrónico

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A..

Empresas vendem marcações para renovar autorização de residência em PortugalO Governo admitiu que pode apresentar uma queixa-crime contra empresas que vendem marcações para renovar a autorização de residência em Portugal. O Instituto de Registos e Notariado enfrenta problemas na plataforma SIGA há mais de um mês, impossibilitando o agendamento da renovação para cidadãos estrangeiros. O caso de Farid Pawary, jornalista residente em Portugal, exemplifica essa situação.

Câmara dos Representantes dos EUA vai votar autorização para investigação sobre destituição de Joe BidenA Câmara dos Representantes dos EUA vai votar na próxima semana a autorização formal para uma investigação com vista à destituição do presidente, o democrata Joe Biden, anunciou esta terça-feira o seu dirigente, o republicano Mike Johnson.

Turquia recebe mais 102 palestinianos para tratamento médicoA Turquia recebeu mais 102 palestinianos que vão receber tratamento médico no país. Um avião militar turco transportou doentes que estavam internados em hospitais bombardeados por Israel e também feridos em ataques. Trata-se de habitantes de Gaza que vão agora ser tratados nos hospitais de Ancara. As autoridades turcas já acolheram centenas de palestinianos; As autoridades israelitas afiançam, oficialmente, que não tencionam ocupar a Faixa de Gaza depois da contraofensiva. A guerra perdura há mais de 70 dias; Israel está a ser acusado pelas organizações de defesa dos Direitos Humanos, nomeadamente a Human Rights Watch, de usar a fome em Gaza como uma arma de guerra; O secretário da Defesa dos Estados Unidos, que se avistou na segunda-feira com a cúpula do Governo israelita, adiantou ter defendido junto dos interlocutores uma guerra mais "cirúrgica" na Faixa de Gaza

