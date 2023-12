Câmara dos Representantes dos EUA vai votar autorização para investigação sobre destituição de Joe Biden

Enquanto alguns republicanos manifestam reservas quanto à investigação, Mike Johnson disse que a Câmara precisa de exercer a sua autoridade em pleno confronto com a Casa Branca a propósito dos pedidos de informação relacionados com o presidente e o seu filho Hunter Biden.

A Câmara dos Representantes dos EUA vai votar na próxima semana a autorização formal para uma investigação com vista à destituição do presidente, o democrata Joe Biden, anunciou esta terça-feira o seu dirigente, o republicano Mike Johnson. O presidente da câmara baixa do Congresso justificou a decisão dos republicanos com a recusa da Casa Branca dos seus pedidos de informação. Johnson e a restante direção republicana têm estado a ponderar nas últimas semanas se avançam com uma votação formal sobre o seu inquérito, que dura há meses, ao presidente, que se tem centrado nas relações empresariais de outros membros da sua família. Até agora, as investigações não produziram qualquer prova de más práticas por parte de Biden





