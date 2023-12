Empresas vendem marcações para renovar autorização de residência em Portugal

Há empresas a vender marcações para renovar a autorização de residência em Portugal. O Governo admitiu este sábado à SIC que pode vir a apresentar uma queixa-crime. Há mais de um mês que o Instituto de Registos e Notariado deixou de conseguir agendar a renovação desse título a cidadãos estrangeiros devido a problemas na plataforma SIGA. O caso de Farid Pawary, jornalista residente há nove anos em Portugal, é exemplo disso.

Farid sabe que, na internet, há quem venda a disponibilidade para acesso a vários serviços nos balcões do. A Sunrise Planet é uma dessas empresas que se apresenta como “potência global de consultoria" e que promete “agendar compromissos de forma revolucionária”. A Farid pediram 100 euros pelo serviço e ofereceram até várias datas alternativas em janeiro. Quem compra o serviço tem apenas de deslocar-se ao Instituto de Registos e Notariado e renovar a residência - já tem senha e tudo. Farid não pagou à Sunrise Planet, mas diz conhecer quem o tivesse feito desbloqueando, assim, o tão desejado pré-agendamento num dos balcõe





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Associação de defesa dos consumidores entrega ações coletivas contra empresasCitizens’ Voice, associação de defesa dos consumidores, já entregou 120 ações coletivas nos tribunais contra empresas como a Ryanair, Pingo Doce, Vodafone, Fnac, ActivoBank, Portugal Telecom, Luz Saúde, Galp ou BP. Mas, afinal,“outras se seguirão”?

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Desafios para as empresas na área da contabilidadeA adoção de tecnologias inovadoras, as alterações aos estatutos das Ordens e a retenção de talento irão dificultar um ano que se adivinha complicado para as empresas, que tanto dependem dos contabilistas para apoio.

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »

Portugal é palco dos melhores eventos de surf do mundoFrancisco Spínola, diretor geral da World Surf League, fala sobre a importância de Portugal como destino para a elite mundial do surf e como isso contribui para o desenvolvimento de algumas regiões.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Numa carrinha durante 15 dias, casal foge da Ucrânia para Portugal com o filho autistaMaksym, em idade de combater, foi autorizado a sair com a família porque tem um filho, de sete anos, com autismo. O casal arrendou um apartamento, depois de seis meses a viverem entre uma família de acolhimento e centro de acolhimento de Cascais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Marcas próprias ganham peso nas compras das famílias em PortugalCom a escalada da inflação, as marcas próprias têm vindo a ganhar peso nas compras das famílias em Portugal, representando mais de 40% da quota de mercado. Portugal é já o quarto país europeu que mais consome estes produtos, que chegam a representar até 80% da oferta dos principais supermercados a operarem no mercado nacional.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »