Arguidos da Operação Influencer ficam em liberdade

O GPIAAF indicou também que o espaço aéreo na zona da pista privada do Monte do Lago, junto da albufeira e onde o aparelho aterrou, "estava condicionado, não sendo permitido" o sobrevoo sem coordenação prévia.

O organismo que investiga acidentes com aeronaves disse esta segunda-feira que "não há evidências" de que estivesse autorizada a voar a aeronave que caiu junto à barragem de Montargil, em Ponte de Sor (Portalegre), na sexta-feira. "Não há evidências de que a aeronave estivesse autorizada a voar, de acordo com os regulamentos nacionais em vigor", pode ler-se numa nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF). Segundo a nota, publicada e consultada perla agência Lusa, a aeronave "terá sido recentemente adquirida" e o piloto e proprietário tinha "experiência limitada" na mesma

