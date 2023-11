Pedro Nuno Santos apresenta-se à liderança do PS como homem de diálogo, ataca a direita e descarta “passar 4 meses a discutir um processo judicial”. Perante uma sala cheia que espelhava que tem a máquina do partido consigo, o deputado socialista discursou para dentro do PS e para fora (para os portugueses). Salários dignos, valorização do interior do país e habitação foram temas chave. Pedro Nuno Santos cumpriu a profecia e lançou a sua candidatura à liderança do PS, já a falar para o país.

“Num momento difícil para a democracia e para o partido”, o ex-ministro das Infrastruturas prometeu não ficar refém da tempestade causada pela operação Influencer e trazia já na ponta da língua as suas prioridades e uma amostra de oposição à direta. “O PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial (…). O nosso dever é preparar uma política para o país”, defendeu, durante a apresentação da sua candidatura às diretas do Partido Socialista, nesta segunda-feira, na sede do partido, no Largo do Rato, em Lisboa, que se encheu para apoiar o deputad

