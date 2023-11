Amnistia papal já beneficiou 863 reclusos

A amnistia papal abrange as pessoas entre os 18 e os 30 anos que tenham praticado crimes até 19 de junho deste ano.

PUBLICO: Amnistia papal beneficiou até agora 863 pessoas, 232 delas saíram da prisãoRegistaram-se 232 libertações até ao momento. As restantes 631 pessoas abrangidas pelas medidas de clemência continuam na cadeia.

PUBLICO: Fundação Arpad-Vieira da Silva abre concurso internacional para direcção do museuNovo director ou directora deverá entrar em funções em Fevereiro do próximo ano. Vicente Todolí, Raquel Henriques da Silva e Teresa Gouveia integram o júri que vai apreciar as candidaturas.

PUBLICO: Cinemateca Portuguesa: concurso para direcção abre até final do ano, mas com alteraçõesO ministro da Cultura Pedro Adão e Silva anunciou nesta segunda-feira novas regras em relação ao perfil dos candidatos e às orientações estratégicas e objectivos a atingir.

SOLONLINE: PSOE chega a acordo com ERC para amnistia de independentistas catalãesNascer do SOL

ITWITTING: Acordo ente PSOE e ERC para amnistia de independentistas catalãesSánchez e Aragonês fecharam o conteúdo de uma lei de animista para os envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha &etilde;

SICNOTICIAS: Amnistia acusa Israel de usar fósforo branco em ataques no LíbanoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

