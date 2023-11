PSOE chega a acordo com ERC para amnistia de independentistas catalães

O acordo foi anunciado na madrugada desta quarta-feira pelos dois partidos depois de uma conversa telefónica entre Pedro Sanchéz, líder socialista e atual chefe de governo, e Pere Aragonès, dirigente da ERC e atual presidente do governo regional catalão.

Nessa conversa, segundo um comunicado dos dois partidos, Sánchez e Aragonês fecharam o conteúdo de uma lei de animista para os envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha que culminou com um referendo ilegal e uma declaração unilateral de independência em 2017.

Segundo o comunicado do PSOE e da ERC, Sánchez e Aragonès “desbloquearam os últimos detalhes” da futura lei de amnistia dos independentistas catalães e de um acordo para a investidura do novo governo, que também integrará “questões políticas e económicas”.

A amnistia é a exigência feita pelos partidos catalães para viabilizarem um novo Governo liderado por Pedro Sánchez, que poderá ser uma coligação de esquerda formada pelo PSOE e pela plataforma Somar. Além da ERC, a amnistia é exigida pelo Juntos da Catalunha (JxCat), o partido do antigo presidente do governo regional Carles Puigdemont, que vive na Bélgica desde 2017 para fugir à justiça espanhola.

O acordo com a ERC é o primeiro que o PSOE fecha com os partidos de que precisa para a viabilização do novo governo pelo parlamento. Será ainda necessário o voto dos deputados de mais três partidos nacionalistas e independentistas da Galiza e do País Basco (Bloco Nacionalista Galego, Partido Nacionalista Basco e EH Bildu).

