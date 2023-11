PSD e Chega exigem explicações sobre venda da EFACEC

Os dois partidos acusaram o Governo de não ser transparente sobre o processo de venda da Efacec e anunciaram que vão chamar de urgência o ministro António Costa Silva ao Parlamento.

