Acidente força Miguel Oliveira a abandonar prova do GP do Qatar

O piloto foi forçado a abandonar a prova após um acidente na sexta volta do Sprint do GP do Qatar. O embate envolveu ainda Aleix Espargaró e Enea Bastianini. Miguel Oliveira sofreu um acidente na sexta curva do Sprint do Grande Prémio (GP) de MotoGP do Qatar e foi obrigado a abandonar a prova. O piloto sofreu uma fratura da omoplata direita. O acidente envolveu ainda o espanhol Aleix Espargaró e o italiano Énea Bastianini.

Miguel Oliveira deu um toque na moto de Espargaró, que foi projetado em direção ao veículo de Bastianini. Também Aleix Espargaró foi forçado a abandonar a prova depois da queda. Bastianini foi o único que conseguiu regressar à pista para terminar a corrida. Quanto a Miguel Oliveira, esta foi o 10.º abandono da temporada em 19 Grandes Prémios, entre corridas sprint e principais, sexto devido a queda. Com estes resultados, Bagnaia mantém a liderança do campeonato, com 417 pontos, contra os 410 de Marti





