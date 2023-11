MP insiste que conduta de presidente da Câmara de Sines configura crime de corrupção: autarca acabou por ceder a pressões. ‘É um mercadejar do cargo’, diz fonte judicial.A origem dos 75.800 euros em numerário encontrados no gabinete de Vítor Escária, no Palácio de S. Bento, vai continuar a ser investigada no processo Influencer, juntamente com os factos que aqui estão em causa, que configuram eventuais crimes de corrupção e tráfico de influências, entre outros.

Segundo o Nascer do SOL apurou, durante o interrogatório perante o juiz de instrução, Escária afirmou que o dinheiro era relativo a pagamentos de trabalho enquanto professor e consultor em Angola, em data anterior à sua ida para o gabinete do PM (2020), e reconheceu que o dinheiro não foi declarado ao Fisco. As declarações do chefe de gabinete de António Costa, entretanto exonerado de funções, levantam, porém, algumas questões. Durante as buscas, a sua primeira reação foi dizer que o dinheiro não era seu. Depois, o valor (75.800 euros) foi reconhecido como sendo seu, mas alegou que era proveniente de atividades lícitas





