ورلڈ کپ کے بعد بھارت سے ٹی 20 سیریز کیلیے آسٹریلوی اسکواڈ کا اعلان

کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق آسٹریلوی ٹیم کی قیادت میتھیو ویڈ کریں گے، اسٹیو اسمتھ اور ڈیوڈ وارنر بھی ٹیم میں شامل ہیں۔

ایشٹن اگر انجری کے باعث اسکواڈ میں جگہ نہیں بناسکے جبکہ مچل مارش اور کیمرون گرین بھی ورلڈ کپ کے وطن واپس لوٹ جائیں گے۔آسٹریلوی اسکواڈ میں میتھیو ویڈ کپتان، جیسن بہرینڈورف، سین ایبٹ، ٹم ڈیوڈ، نیتھن ایلس، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، اسپنسر جانسن، گلین میکسویل، تنویر سنگھا، میٹ شارٹ، اسٹیو اسمتھ، مارکس اسٹونس، ڈیوڈ وارنر اور ایڈم زمپا شامل ہیں۔

SQUAD! There's more cricket to come in India next month, with Matthew Wade set to lead this talented bunch in five T20I's against India

دورہ بھارت کیلئے آسٹریلیا کے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان، کمان ویڈ کے سپردمیلبرن (آئی این پی ) کرکٹ آسٹریلیا نے دورہ بھارت کے لیے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق وکٹ کیپر بیٹر میتھیو ویڈ آسٹریلوی سکواڈ کے کپتان مقرر کیے گئے ہیں، آسٹریلیا کی ٹیم بھارت میں ورلڈ کپ کے بعد پانچ ٹی 20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ ٹی 20 میچز کی سیریز نومبر اور دسمبر میں ہو گی، سٹیو سمتھ اور ڈیوڈ وارنر بھی سکواڈ کا حصہ ہیں۔... مزید پڑھ ⮕

