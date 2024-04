درجہ حرارت کے خلاف لڑائی کے لئے 100 ارب ڈالر کی فراہمی کرسکتے ہیں

LONDON – Debt-for-nature swaps, where poorer countries have debt written off in return for protecting ecosystems such as barrier reefs or rainforests, could provide $100 billion for the fight against climate change, a new report has calculated.

The IMF and World Bank, whose figures the analysis is based on, estimate the countries focused on collectively owe $431bn, mostly to wealthier governments, the IMF itself and pension and hedge funds. The aim of IIED's report is to encourage a drive for more debt swaps at the upcoming IMF and World Bank spring meetings which start later this week.

Ghana too, which like Sri Lanka is now restructuring its debt, is another obvious candidate. One of its key exports, cocoa beans used for chocolate, could thrive if more is done to protect its vital rainforests.

قرضے ماحولیات جنگلات بیریئر ریف گرمی کا تبدیلی

