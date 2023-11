Zoon van IJsselmeervogels-trainer stapte uit het leven: 'Houdt je constant bezig'

Uiteindelijk kreeg Karsten het ingrijpende nieuws voor zijn kiezen."Je gaat in een soort overlevingsmodus. Ik kan er nu over praten, maar slapen is nog bijna onmogelijk. Ik praat er makkelijk over, maar ik lig de hele nacht muziek te luisteren. Het houdt je constant bezig." De toenmalige club van trainer Karsten, Urk, kwam met een mooi eerbetoon. Iets dat hij kon waarderen, maar tevens de reden was voor zijn vertrek.

Ook spreekt Karsten over de uitvaart van zijn zoon, die indruk op hem maakte."Als je ziet hoeveel mensen hij blij gemaakt heeft, dan is dat wel indrukwekkend. Als hij dit nog ergens meekrijgt, hoop ik dat hij ziet bij hoeveel mensen hij geliefd is. Dat had hij niet door toen hij onder ons was. Had hij het maar geweten, dan was hij hier waarschijnlijk nog geweest."

Denk jij aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is er voor je. Je kunt gratis en geheel anoniem bellen via 0800-0113.

