VP-Voetbalkantine: 'Ajax had zwaarder gestraft moeten worden voor Klassieker'

VOETBALPRIMEUR: VP-Voetbalkantine: 'Van 't Schip laat Ajax winnen van Volendam en Heerenveen'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

VOETBALPRIMEUR: VP-voetbalkantine: 'Kelvin de Lang is een goede tijdelijke TD voor Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

VOETBALPRIMEUR: VP-Voetbalkantine: 'Ajax moet Bergwijn voor 40 miljoen laten gaan'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

VI_NL: Ajax ontsnapt aan zware sanctie voor incidenten tijdens KlassiekerLees meer

VOETBALPRIMEUR: Ajax accepteert straf na chaos Klassieker: deel tribune blijft leeg en forse boeteAjax is akkoord gegaan met de straf die de KNVB de club heeft opgelegd na de ongeregeldheden rondom de Klassieker. In het stadion waren er verschillende incidenten met vuurwerk op het veld en na afloop werd de hoofdingang aangevallen. Ajax zal een boete moeten betalen en een deel van de tribune blijft leeg voor het duel met Vitesse.

NOS: Ajax voor straf een wedstrijd zonder F-side na staken KlassiekerOok krijgt de club een geldboete van €25.000 euro voor de wanordelijkheden die ertoe geleid hebben dat Ajax-Feyenoord op 24 september werd gestaakt.

