IJsselmeervogels-coach verloor zoon (18) door zelfmoord: 'Slapen is onmogelijk’

Karsten werd uiteindelijk geconfronteerd met het hartverscheurende nieuws. “Je gaat in een soort overlevingsmodus. Ik kan er nu over praten, maar slapen is nog bijna onmogelijk. Ik praat er makkelijk over, maar ik lig de hele nacht muziek te luisteren. Het houdt je constant bezig.”

Tijdens het eerstvolgende duel van Urk na de verschrikkelijke gebeurtenis is er een fraai eerbetoon voor Julian op het scorebord te zien. Karsten kan de geste waarderen, al was dit ook aanleiding voor zijn vertrek als hoofdtrainer bij de club.

“Ik werd geconfronteerd met de foto van mijn zoon op het scorebord. Ik kon niet meer normaal naar dat bord kijken als ik bij Urk liep. Ik zag het gezicht van mijn zoon. Ik moest schudden met mijn hoofd om dat los te krijgen. Ik moest daarom een nieuwe start maken. Daarom heb ik de club verlaten. Dat was dus puur vanwege de situatie met Julian en niet sportief. Als ik eerlijk ben, zou ik morgen weer terug willen.

Dat zijn uitvaart In groten getale werd bijgewoond, deed vader Gert Jan goed. “Als je ziet hoeveel mensen hij blij gemaakt heeft, dan is dat wel indrukwekkend. Als hij dit nog ergens meekrijgt, hoop ik dat hij ziet bij hoeveel mensen hij geliefd is. Dat had hij niet door toen hij onder ons was. Had hij het maar geweten, dan was hij hier waarschijnlijk nog geweest.”

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: Ijsselmeervogels - Sparta Rotterdam, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Ijsselmeervogels tegen Sparta Rotterdam (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Bodemprocedure erven Jan des Bouvrie start 14 novemberDe weduwe en twee kinderen van Jan des Bouvrie zullen vanaf 14 november tegenover elkaar staan in een bodemprocedure over de erfenis van de in 2020 overleden binnenhuisarchitect. Dat bevestigt zijn dochter Nicole aan het ANP na berichtgeving hierover van De Telegraaf.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Jan-Willem Roodbeen maakt zijn opwachting in First DatesNPO-coryfee Jan-Willem Roodbeen (46) gaat binnenkort werken in het 'First Dates'-restaurant. Dat vertelt Victor Abeln (39), de barman van het populaire programma, maandag in de ochtendshow op NPO Radio 2.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: 'Cruciale' rol bij City en fervent scout: dit is De Lang, tijdelijke td AjaxKelvin de Lang is de komende transferperiode 'het eerste aanspreekpunt' bij Ajax op het gebied van transfers, zo onthulde interim-directeur Jan van Halst. De Lang, die als hoofdscout is aangetrokken, vervangt Klaas-Jan Huntelaar, die met een burn-out kampt. Wie is de 42-jarige De Lang? VoetbalPrimeur zoekt het uit.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Verkiezingsfestival in Emmen: 'Voor het eerst stemmen, dat is wel spannend'Nog drieëntwintig nachten slapen en dan mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om leerlingen van het Drenthe College in Emmen te helpen een keuze te maken, organiseert de school een verkiezingsfestival.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van Halst: ‘Hij zal het eerste aanspreekpunt zijn de komende transferperiode’Kelvin de Lang is tijdens de winterse transferperiode verantwoordelijk voor de aan- en verkopen bij Ajax, zo laat de tijdelijke algemeen directeur Jan van Halst weten in een interview op de clubkanalen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕