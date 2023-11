Zeven Marokkanen genomineerd voor eretitel Afrikaans Speler van het Jaar

Naast Ziyech, Amrabat, Hakimi en Bounou maken ook Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi en Yahya Jabrane kans om tot beste voetballer van Afrika te worden uitgeroepen. Laatstgenoemde kwam op het WK, verdeeld over twee wedstrijden, slechts vijftien minuten in actie. Wel is de defensieve middenvelder een van de sterspelers van Wydad Casablanca. Met zeven van de dertig genomineerden levert Marokko procentueel gezien veruit de meeste spelers.

Net als Ivoorkust levert ook Ghana twee genomineerden af: Thomas Partey en Kudus. Partey was vorig seizoen een dragende kracht bij Arsenal, terwijl Kudus één van de weinige lichtpuntjes bij Ajax was. De aanvaller annex middenvelder besloot Amsterdam afgelopen zomer te verlaten voor een dienstverband in de Premier League bij Conference League-houder West Ham United.is misschien wel de grootste naam die terug te vinden is in de lijst van genomineerden.

