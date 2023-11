Def Rhymz wacht op donorhart, motor zorgt nu voor bloedsomloop

Def Rhymz kwam achter de aandoening toen hij vier jaar terug voor de rechter stond voor een snelheidsovertreding:"Ik hoor je alleen maar hoesten, zei de rechter, ik denk dat je naar het ziekenhuis moet gaan. Mijn ademhaling was al heel slecht en ik hield veel vocht vast, ik werd dik." De artiest wordt behandeld in het UMC Utrecht.

De rapper zegt de situatie te"accepteren, het is zoals het is, het loopt zoals het loopt. Maar ik ben niet zielig."Anouk (48) noemt zichzelf 'een fucking sukkel in de liefde'. De zangeres zegt dit in een interview met Matthijs van…Conchita Wurst vervangt Gali Atari op Grote Songfestivalfeest'Een Moord Kost Meer Levens' is gebaseerd op het levensverhaal van Paul Spruit, een moordenaar in de jaren '80.

