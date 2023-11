Emanuelson coacht Ajax-talenten: 'Gaat allemaal om de meeste volgers en likes'

"Dan gaat het ineens van zo, naar zo", vertelt Emanuelson, terwijl hij met zijn handen een van boven naar beneden beweegt."Zo gaat het altijd. Die dip komt altijd. En dan gaat hem om hoe lang je in die dip blijft zitten. Als je erin blijft zitten, dan zak je van Ajax naar lagere clubs. Maar als je eruit komt, dan gaat je ook meteen weer omhoog en dan kan het top van de top zijn.

"Tot die kans komt, moet jij er alles aan doen om te laten zien dat je ready bent. Dus als jij met Jong Ajax mee moet doen, moet je niet denken: 'shit, ik moet met jong meedoen'. Nee, laat zien dat je beter bent dan de jongens die daar nu spelen. Want dat ziet de trainer ook. Al krijg je tien of twintig minuten, je moet er alles aan doen. Dat proberen we de jongens bij te brengen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: ‘Ik twijfel er niet aan dat hij binnen Ajax een belangrijke rol gaat vervullen’John van 't Schip gaat als interim-trainer van Ajax opnieuw samenwerken met Michael Valkanis, zo is afgelopen weekeinde duidelijk geworden. De nieuwe eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA werkte met zijn goede vriend eerder samen bij Melbourne City, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: ‘Ik twijfel er niet aan dat hij binnen Ajax een belangrijke rol gaat vervullen’John van 't Schip gaat als interim-trainer van Ajax opnieuw samenwerken met Michael Valkanis, zo is afgelopen weekeinde duidelijk geworden. De nieuwe eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA werkte met zijn goede vriend eerder samen bij Melbourne City, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Michael Valkanis gaat spelers Ajax 'in positieve zin gek maken'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Driessen noemt eerste die 'vrijuit' gaat na Ajax-malaise: 'Decharge gekregen'Het lijkt er niet op dat Pier Eringa niet aansprakelijk wordt gesteld voor de malaise bij Ajax. In Vandaag Inside vertelt Valentijn Driessen van De Telegraaf dat de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen, intern decharge zou hebben gekregen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: 'KAA Gent wil profiteren van problemen bij Ajax en gaat voor Belgisch toptalent'Het stormt momenteel bij Ajax, dat momenteel bezig is aan een moeilijk seizoen. Ook op bestuursniveau zijn er flink wat problemen bij de Nederlandse topclub, waar onder andere KAA Gent van probeert te profiteren.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: 'Ajax Madurodam' krijgt ervan langs: 'Bergwijn is de meest irritante speler'René en Willy van de Kerkhof hebben geen medelijden met Ajax, dat laatste in de Eredivisie staat. De PSV-coryfeeën genoten zondag van de 5-2 overwinning op de Amsterdammers.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕