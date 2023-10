Vink is zéér teleurgesteld in een ‘beginneling’ bij Ajax: ‘Dit kan gewoon niet’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Marciano Vink is niet te spreken over het optreden van Josip Sutalo in het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. Halverwege kijkttegen een 1-0 achterstand aan door toedoen van João Pedro, die op slag van het rustsignaal de Amsterdamse muur brak. Hoofdverantwoordelijke voor de tegengoal is de Kroatische verdediger, concludeert Vink in de studio vanAjax hield lang stand, maar in de 43ste speelminuut liep Ajax tegen een achterstand aan.

“Zo verras je de tegenstander natuurlijk nooit, want dan blijf je eigenlijk op je eigen helft. Maar bij dat doelpunt: als je catenaccio speelt, zorg dan ook gewoon dat je weet wie je moet pakken. Gaaei staat aan de zijkant te dekken, maar Sutalo staat daar als een beginneling.” headtopics.com

“Dit kan ook gewoon niet”, besluit Vink over Sutalo, die veel te ongecontreleerd zou verdedigen. “Het spel ziet er niet, maar oké, je hebt die keuze gemaakt. Dan gebeurt dit, dat is dan zonde van al het werk dat je erin hebt gestopt.”

De eveneens aanwezige Kees Kwakman ziet een duidelijk minpunt van de speelwijze. “Het grote probleem komt naar voren wanneer ze aan de bal zijn. Maduro hoopte er een aantal keer uit te komen via de counter, maar dat lukt totaal niet. Ajax heeft twee corners gehad en dat is het.” headtopics.com

Haha voetbalzone luistert wel naar commentaren hier in ieder geval. Te veel gezeur op Berghuis met een artikel van Vink die zegt dat het niet kan wat hij zondag liet zien? Dan doen we nu toch een artikel van Vink waarin zegt dat wat Sutalo laat zien echt niet kan

