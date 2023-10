Marciano Vink ziet ‘schandalige’ Ajacied: ‘Beschamend voor een profvoetballer’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De Ajacied kwam in het met 4-3 verloren Eredivisie-duel in de 59ste minuut binnen de lijnen, maar wist geen potten te breken.

“Ik had het gevoel, en dat meen ik oprecht, dat Berghuis, het is een slimme jongen en goede voetballer, al vanaf het begin van het seizoen niet te spreken was over het niveau van zijn medespelers”, vervolgt de analist.“Misschien stond hij ook niet volledig achter de tactiek van Steijn. Vanaf het interview dat hij duidelijk maakte niet volledig achter Steijn te staan kreeg ik al de indruk dat hij niet veel toevoegde.

Het dieptepunt van Berghuis was volgens Vink afgelopen zondag, tegen Utrecht. "Zijn invalbeurt tegen FC Utrecht was de druppel. Dat was echt schandalig. Dan kom je er een half uur voor het einde in en dan laat je dát zien... Ik vond het beschamend voor een Ajax-speler en sowieso voor een profvoetballer."ging het donderdagavond over de rol van Berghuis bij Ajax. Presentator Hélène Hendriks haalt een uitspraak van Johan Derksen een dag eerder aan.

Doodmoe wordt ik hiervan. Laat die gast toch een keer gewoon met rust. Blind en Timber deden onder Schreuder hetzelfde, Bergwijn deed zo goed als hetzelfde. Sutalo stond met zijn armen te zwaaien naar zijn teamgenoten. Kan me niet aan de indruk onttrekken dat jullie deze focus op Berghuis blijven herhalen omdat het lekker veel clicks oplevert vanwege alle eerdere ophef rondom zijn persoon.Marciano Vink is niet te spreken over de invalbeurt van Steven Berghuis tegen FC Utrecht afgelopen zondag.

Ajacied geeft dodelijk interview over Steijn: ‘Verandering was echt nodig’Benjamin Tahirovic is niet rouwig om het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax, zo laat de middenvelder blijken in een interview met ESPN. Hoewel de twintigjarige zomeraanwinst vaak kon rekenen op een basisplaats onder Steijn, stelt hij dat een verandering bij de club ‘echt nodig was’. Lees verder ⮕

Ajacied in het zonnetje gezet: ‘Hij is een inspiratiebron voor alle spelers’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕

