Victor Osimhen wint prijs voor Afrikaans Voetballer van het Jaar

Victor Osimhen kreeg met de prijs voor Afrikaans Voetballer van het Jaar dé beloning voor een topseizoen bij Napoli. De Nigeriaan schaarde zich in een bijzonder rijtje, maar moest ooit voetbalschoenen zoeken op een vuilnisbelt om dit te bereiken. De 24-jarige Osimhen ontving zijn prijs voor Afrikaans Voetballer van het Jaar maandag rond 21.00 uur in het Marokkaanse Marrakesh.

24 uur later stond hij alweer aan de aftrap in Napels, waar hij voor Napoli scoorde in de met 2-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen het Portugese SC Braga. Mede dankzij de treffer van Osimhen plaatste Napoli zich voor de achtste finales van de Champions League. Het is een van zijn vele doelpunten voor de Italiaanse club, die hij vorig seizoen naar de landstitel leidde. Osimhen moest een lange weg afleggen om zo ver te komen."Een deel van mijn leven was een strijd om te overleve





NUsport » / 🏆 2. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Ruud Geels, een absoluut fenomeen als voetballerRuud Geels, de Nederlandse voetballer die voor Ajax, Feyenoord en PSV speelde, is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij was vijf keer topscorer van de Eredivisie en had een ongekend moyenne van 121 doelpunten in 131 competitiewedstrijden bij Ajax.

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Cultvoetballer Cantona nu zanger in Parijs: 'Eric was altijd al anders'Als voetballer zette hij Manchester United in de jaren negentig in vuur en vlam. Daarna werd hij acteur. Tegenwoordig is Eric Cantona zanger. Een verslag uit Parijs.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

Cultvoetballer Cantona nu zanger in Parijs: 'Eric was altijd al anders'Als voetballer zette hij Manchester United in de jaren negentig in vuur en vlam. Daarna werd hij acteur. Tegenwoordig is Eric Cantona zanger. Een verslag uit Parijs.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

De droom van Vitesse-talent Manhoef? 'Wereldkampioen boksen worden'Als voetballer hoopt Million Manhoef eerst op handhaving met Vitesse en daarna een fraaie loopbaan. Vervolgens is de wereldtitel in het boksen zijn droom, de sport die hem veel gaf én kostte. 'Dan praten ze over honderd jaar nog over me.'

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Dick Schuur uit Assen wint Gouden K: 'De prijs gaat naar de kunstorganisaties'De Gouden K is een eervolle onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan hen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Filmmakers van Zorglandgoed Mirre winnen internationale filmwedstrijdDe filmmakers van Zorglandgoed Mirre in Valthe hebben met hun korte film In Another Universe de eerste prijs gewonnen bij de internationale wedstrijd 48h Film Project. Dit betekent dat ze nu kans maken om hun film te vertonen op prestigieuze filmfestivals over de hele wereld.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »