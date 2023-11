Ruud Geels, een absoluut fenomeen als voetballer

Hij is samen met Ronald Koeman de enige Nederlandse (top)voetballer die voor zowel Ajax, Feyenoord als PSV uitkwam en had daarnaast een ongekende hoeveel kruit in zijn voeten en hoofd. De deze zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden Ruud Geels was liefst vijf keer topscorer van de vaderlandse Eredivisie.ie beelden van zijn mooiste momenten uit zijn loopbaan bekijkt, kan niet anders dan concluderen dat Ruud Geels als voetballer een absoluut fenomeen was.

Johan Cruijff was een topspits, Marco van Basten evenzeer, maar als daadwerkelijke scherpschutter kende Geels – met name bij Ajax – zijn gelijke niet. 121 doelpunten in 131 competitiewedstrijden (!) gedurende vier seizoenen in Amsterdamse dienst is een ongekend moyenn





Ruud Geels was een geboren goalgetter die haast harder kon koppen dan schietenMagistrale kopballen, omhalen, intikkertjes, zweefduiken en snoeiharde schoten. De op 75-jarige leeftijd overleden Ruud Geels scoorde uit alle hoeken en standen en werd maar liefst vijf keer topscorer van de Eredivisie. Maar de carrière van de geboren goalgetter kende ook minder prettige momenten. Een profiel.

