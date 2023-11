De Jong kan niet lachen om malaise bij Ajax: 'Niet goed voor Nederlandse voetbal'

dat hij wel begrijpt hoe de fans erover denken, maar dat het voor het Nederlandse voetbal wel jammer is. De Jong was blijer met het verlies van Feyenoord."Die achttiende plek, dat is nog nooit voorgekomen", vertelt De Jong na afloop van de wedstrijd tegen Ajax."Voor het Nederlandse voetbal is dit natuurlijk ook niet goed. Ik begrijp dat de-fans en andere fans in Nederland daar blijer mee zijn. Ik focus me vooral op onszelf, maar ik denk dat het beter is als Ajax zich herpakt.

Over het verlies van Feyenoord, kon De Jong wel een stuk meer lachen. Dat had alles te maken met het feit dat PSV daardoor weer drie punten uit kon lopen op de titelverdediger."Een heerlijke dag. Maar het belangrijkste is dat wij als team de grote wedstrijden moeten blijven winnen. Ik denk dat dit een seizoen kan zijn dat de topteams weinig punten laten liggen.

