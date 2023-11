VP-Voetbalkantine: 'De staat van Ajax is desastreus voor het Nederlandse voetbal'

De Jong kan niet lachen om malaise bij Ajax: 'Niet goed voor Nederlandse voetbal'Luuk de Jong weigerde zondag om een sneer uit te delen naar Ajax en de huidige vorm daar. Na afloop vertelde de spits bij ESPN dat hij wel begrijpt hoe de fans erover denken, maar dat het voor het Nederlandse voetbal wel jammer is. De Jong was blijer met het verlies van Feyenoord. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

'Ajax staat voor keuze: Van 't Schip wil vertrouweling toevoegen aan staf'John van 't Schip is van plan een eigen assistent mee te nemen naar Ajax. Michael Valkanis moet toegevoegd worden aan de technische staf in Amsterdam, meldt De Telegraaf. Lees verder ⮕

Utrecht wil zege op Ajax in Sittard vervolg geven • Sparta staat voor tegen RKCIn dit liveblog houden we je op de hoogte van vier eredivisiewedstrijden. Lees verder ⮕

Speler van de Week: uitgerekend tegen Ajax staat 'de oude Lozano' opLees meer Lees verder ⮕