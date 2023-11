Van de Zandschulp boekt in Parijs knappe zege op nummer twaalf van de wereld

Al in de eerste game werd hij gebroken. Op 1-2 kreeg hij de kans om terug te breken, maar Paul voorkwam dat en liep uit naar een 4-1 voorsprong. Hoewel de set verloren leek, gaf Van de Zandschulp geen moment op. Hij bleef knokken, maar de set ging wel met 6-2 naar de nummer 12 van de wereld. Van de Zandschulp begon goed aan de beslissende derde set. Bij het tweede breakpoint op een 3-2 voorsprong voor de Nederlander sloeg Paul een dubbele fout. Dat betekende de beslissende break.

