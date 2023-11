Grens Gazastrook open, eerste mensen naar Egypte

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met een groep van 27 Nederlanders en hun directe familieleden, zo liet het gisteravond weten. Of zij vandaag weg kunnen, is onduidelijk. Buitenlandse Zaken zegt daar niets over te kunnen zeggen. Ook over de lijst die via Al Jazeera naar buiten is gekomen, worden door het ministerie in Den Haag geen mededelingen gedaan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Eerste mensen verlaten Gaza, grens met Egypte lijkt openVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • 'Luchtaanvallen in zuiden Gazastrook'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • 'Luchtaanvallen in zuiden Gazastrook'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israël meldt gegijzelde militair te hebben bevrijd uit Gaza • 'Weer hulpgoederen doorgelaten vanuit Egypte'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israël: gegijzelde militair bevrijd uit Gaza • 'Hulpgoederen doorgelaten vanuit Egypte'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Lange rij lichamen na aanval op vluchtelingenkamp • 'Gewonde Palestijnen morgen naar Egypte'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕