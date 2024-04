Truckerscafé De Sluis gekraakt

Het gesloten truckerscafé De Sluis langs de N279 bij Keldonk is gekraakt. Sinds kort woont daar kraker Daan Versteegde met zijn twee honden en zijn raaf. Het wegrestaurant werd vorig jaar jaar gesloten en is opgekocht door de provincie.Wie over de N279 rijdt, is het vast opgevallen. Op de parkeerplaats staan kleurrijke caravans en een groene SRV-wagen. Het hout is van enkele afgetimmerde ramen gehaald. En rondom het restaurant staan allerlei spullen.

Als je van de ventweg naar de parkeerplaats loopt en het bruggetje over sloot oversteekt, stapt Daan al naar buiten. Hij draagt wat versleten gympen, een T-shirt en een trainingsbroek. Hij staat bekend als de ‘househippie’, omdat hij gek is op muziek maken. De veertiger wil liever niet te veel in de aandacht. “Nee, daar komen allemaal maar negatieve reacties op.”Hij verontschuldigt zich voor de rommel achter het restaurant.

Daan heeft al op heel wat plekken in de regio gekraakt. Bijvoorbeeld in Oss, Uden, Drunen, Eindhoven en Best maar overal moest hij weg. “Dit is echt een fantastische plek”, zegt hij over het wegrestaurant. “Ook mijn honden vinden het hier geweldig. Ik hoop dat dit mijn laatste plek wordt. Hier kan ik lekker muziek maken. Dat is het mooiste wat er is.”Truckerscafé De Sluis ging eind augustus vorig jaar dicht.

Het is dan ook maar zeer de vraag of Daan hier lang kan blijven. De provincie wil het restaurant zo snel mogelijk slopen."De sloopvergunning is al afgegeven door de gemeente", laat een woordvoerder van de provincie weten. Er hoeft alleen maar gewacht te worden tot de laatste stappen in de procedure doorlopen zijn.De kraakactie van Daan gaat alleen maar wat vertraging geven, denkt de provincie. Om een kraker er uit te zetten is er een spoedeisend belang nodig.

Er komt eerst een gesprek."Maar in het uiterste geval kunnen we een kort geding aanspannen", zegt de woordvoerder. Zelf heeft Daan goede hoop dat ze hem niet zomaar weg krijgen. “Het gebouw heeft een woonbestemming”, zegt hij. “Ik sta daarom juridisch best sterk.”

