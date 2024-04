Ajax op zoek naar nieuwe hoofdtrainer na vertrek van John van 't Schip

John van 't Schip staat op dit moment voor de groep bij Ajax , maar hij gaat na dit seizoen verder in een andere rol. Zodoende moet de clubleiding op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer."Ten Hag is nog steeds de droomkandidaat, maar ze zijn wel bezig met een plan B, C en D", begint Verweij zijn verhaal."Ze willen wel wat anders hebben als Ten Hag nee zegt."

Naast een nieuwe hoofdtrainer is Ajax ook al druk bezig om de nieuwe staf voor volgend seizoen vorm te geven. Hierin lijkt een belangrijke rol weggelegd voor Dave Vos, die de veldtrainer moet worden onder de nieuwe manager."Er wordt nu ook met een buitenlandse kandidaat gesproken, maar diegene moet dan wel Vos accepteren", aldus Verweij."Hij krijgt dan vanuit Ajax een vaste rol in de staf en ik kan me voorstellen dat Vos dat alleen doet als hij echt de eerste assistent is.

Ajax Hoofdtrainer John Van 'T Schip Erik Ten Hag Dave Vos Louis Van Gaal

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

John van ’t Schip maakt zich zorgen om blessure bij Ajax: ‘Het duurt heel lang’John van ‘t Schip heeft een update gegeven over de fysieke gesteldheid van zijn ploeg. In gesprek met Ajax TV laat de trainer van Ajax weten dat meerdere spelers gewerkt hebben aan hun herstel tijdens de interlandperiode en dat die hersteltrainingen, enkele uitzonderingen daargelaten, goed verlopen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

John van 't Schip kiest voor basisdebutant en gooit opstelling Ajax helemaal omDe opstelling van Ajax voor het duel met Sparta Rotterdam is bekend. Trainer John van ‘t Schip heeft besloten om Mika Godts een basisplek te gunnen. De achttienjarige Belg maakt zo zijn basisdebuut in de hoofdmacht. Hij lijkt als linksbuiten in een 4-3-3-opstelling te spelen. Jordan Henderson neemt vermoedelijk een positie centraal achterin in.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Online kansspelen en opvolging van John van 't Schip bij AjaxOm content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort. Hoewel men het intern nog te vroeg vindt voor het hoofdtrainerschap, lijkt een rol als eerste assistent zeer aannemelijk voor de huidig eindverantwoordelijke van Jong Ajax. Verder meldt Verweij dat Erik ten Hag nog altijd de droomkandidaat is om John van 't Schip op te volgen. Vos voor het eerst in één adem met de opvolging van Van 't Schip. Destijds zou er bij Ajax al getwijfeld worden 'of het niet te vroeg was' om de veertigjarige trainer door te schuiven. Voor dit seizoen had Vos namelijk alleen nog ervaring als jeugdcoach en assistent. Inmiddels lijkt er een duidelijkere visie te zijn.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Aan deze vijf aanknopingspunten houdt John van 't Schip zich vast bij AjaxLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Ajax Antrenörü John van 't Schip, Alex Kroes'un Durumunun Gelecekteki Rolünü Değiştirmeyeceğini DüşünüyorAjax antrenörü John van 't Schip, Alex Kroes'un durumuyla ilgili gelişmelerin kendi geleceği için ne anlama geldiğini henüz bilmediğini söylüyor. Van 't Schip, Ajax'taki gelecekteki rolünün Kroes ile ilgili gelişmelerden bağımsız olduğunu belirtiyor.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Xavi op de kandidatenlijst van Ajax als opvolger van John van 't SchipDenkt aan Xavi als opvolger van John van 't Schip. Met dat opvallende nieuws komt de Catalaanse krant Diario SPORT dinsdag op de proppen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »