Van Praag in bezit van Ajax-aandelen tijdens voorzitterschap KNVB

-aandelen in zijn tijd als bondsvoorzitter van de KNVB . Dat is volgens het reglement van de Nederlandse voetbalbond verboden. Dit alles meldtUit documenten die in bezit zijn van BNR-sportverslaggever Jaap de Groot blijkt dat Van Praag al in het bezit was van Ajax -aandelen op het moment dat hij bondsvoorzitter was van de KNVB . 'Het reglement van de voetbalbond verbiedt het bezit van belangen in een organisatie die eventueel het belang van de KNVB schaadt', schrijft het medium.

Onlangs kwam al naar buiten dat Van Praag was vergeten om aan het AFM te melden dat hij in het bezit was van Ajax-aandelen. Die timing was al opmerkelijk, want vlak daarvoor werd Alex Kroes door de rvc-voorzitter geschorst bij Ajax, omdat de nieuwe algemeen directeur gehandeld zou hebben met voorkennis.De KNVB zou onderzoek gaan doen naar het aandelenbezit van Kroes op het moment dat hij nog technisch directeur was van Go Ahead Eagles.

"Ik merk dat de leden echt op ramkoers zitten, omdat er bij het op non-actief zetten van Kroes sprake is van een afrekening", gaat De Groot verder. Hij vraagt zich af waarom het bezit van Ajax-aandelen in het geval van Kroes wél heel hard wordt afgerekend."Het bevestigt dat het scherp inzetten op Alex Kroes toch een soort politiek spel is. Mensen die onderdeel zijn van het probleem roepen nu dat ze het probleem gaan oplossen. Maar dan blijft alles dus hetzelfde.

Van Praag Ajax Aandelen KNVB Reglement

