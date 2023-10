Talent Diniz nestelt zich in sprinttop bij kwalificatie, Bergsma mist ticket op 5 km

Diniz noteerde in de eerste omloop in Heerenveen zelfs de snelste tijd. Aan zijn persoonlijk record van 34,70 kwam in de tweede heat alleen Scheperkamp. De Europees kampioen sprint zette 34,60 op de klokken. De ervaren schaatsers Kai Verbij en Hein Otterspeer moesten aanvankelijk nog vrezen, maar stelden met hun tweede 500 meter orde op zaken met respectievelijk 34,82 en 34,93. Het vijfde ticket was voor Janno Botman (34,96).

000 meter Bergsma heeft zich voor het eerst sinds 2010 niet weten te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden op de 5.000 meter. De 37-jarige Fries eindigde als tiende in Heerenveen. Ook Beau Snellink viel buiten de boot. Hij won afgelopen seizoen nog de wereldbeker, maar werd in Thialf negende. Patrick Roest schaatste soeverein naar de winst in 6.11,41. Ook Chris Huizinga, Jesse Speijers, Marwin Talsma en Gert Wierda pakten een ticket. Vooral de naam van Speijers is opvallend.

