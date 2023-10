Bergsma ontbreekt na dertien jaar op wereldbeker 5 km, Speijers stunt met ticket

De winnaar in Thialf was verre van verrassend: Patrick Roest schaatste soeverein naar 6.11,41. Zijn directe tegenstander Bergsma werd slechts tiende in 6.21,36. De 37-jarige Fries brak afgelopen zomer zijn schouder bij een skeelerongeluk. Ook Beau Snellink viel tegen in Heerenveen. De 22-jarige Zuid-Hollander won vorig seizoen nog de wereldbeker op de langste afstanden, maar wist zich ditmaal niet te plaatsen. Hij werd negende in 6.20,78.

Marcel Bosker greep met de zesde plaats net naast een startbewijs. Speijers verpulvert persoonlijk record Vooral de naam van Speijers is opvallend. De 21-jarige Rotterdammer dook met 6.16,47 liefst negen seconden onder zijn persoonlijk record. Ook Huizinga en Wierda reden sneller dan ze ooit eerder gedaan hadden. Later op de avond komen de sprinters in Heerenveen in acties voor twee heats over 500 meter. De vrouwen rijden vrijdagavond de 1.500 meter en de massastart.

Vijf kilometer vol verrassingen bij opening schaatsseizoen: Bergsma niet naar wereldbekersVan de favorieten doet alleen Patrick Roest bij het World Cup-kwalificatietoernooi wat er van hem verwacht wordt. De andere tickets gaan naar Chris Huizinga, Jesse Speijers, Marwin Talsma en Gert Wierda.

