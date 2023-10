Schaatsseizoen begint met vijf kilometer vol verrassingen: geen wereldbekers Bergsma

De opening van het schaatsseizoen heeft op de eerste afstand al een heleboel verrassingen opgeleverd. Van de favorieten deed alleen Patrick Roest bij het World Cup-kwalificatietoernooi wat er van hem verwacht werd. Hij won de 5.000 meter met overmacht (6.11,40), maar zijn tegenstander Jorrit Bergsma reed in Heerenveen naar een teleurstellende tiende tijd (6.21,36). Daardoor plaatste de 37-jarige Bergsma zich niet voor de eerste vier internationale wedstrijden van het seizoen.

'Ik wist dat ik goed bezig was, maar ik had dit nog niet per se verwacht', reageerde Speijers, die vertelde dat hij met zijn coaches geïnspireerd is geraakt door de trainingsmethode van tweevoudig olympisch kampioen Nils van der Poel. De inmiddels gestopte Zweed stond erom bekend dat hij veel trainingsuren op de fiets maakte en vervolgens een heleboel rondjes op hoge snelheid op het ijs reed. 'We hebben er lessen uit geleerd, maar volgen het niet klakkeloos.

Vijf kilometer vol verrassingen bij opening schaatsseizoen: Bergsma niet naar wereldbekersVan de favorieten doet alleen Patrick Roest bij het World Cup-kwalificatietoernooi wat er van hem verwacht wordt. De andere tickets gaan naar Chris Huizinga, Jesse Speijers, Marwin Talsma en Gert Wierda. Lees verder ⮕

Vijf kilometer vol verrassingen bij opening schaatsseizoen: geen wereldbekers BergsmaVan de favorieten doet alleen Patrick Roest bij het World Cup-kwalificatietoernooi wat er van hem verwacht wordt. De andere tickets gaan naar Chris Huizinga, Jesse Speijers, Marwin Talsma en Gert Wierda. Lees verder ⮕

Vijf kilometer vol verrassingen bij opening schaatsseizoen: geen wereldbekers BergsmaVan de favorieten doet alleen Patrick Roest bij het World Cup-kwalificatietoernooi wat er van hem verwacht wordt. De andere tickets gaan naar Chris Huizinga, Jesse Speijers, Marwin Talsma en Gert Wierda. Lees verder ⮕

Schaatsseizoen begint met vijf kilometer vol verrassingen: geen wereldbekers BergsmaVan de favorieten doet alleen Patrick Roest bij het World Cup-kwalificatietoernooi wat er van hem verwacht wordt. De andere tickets gaan naar Chris Huizinga, Jesse Speijers, Marwin Talsma en Gert Wierda. Lees verder ⮕

Bergsma ontbreekt na dertien jaar op wereldbeker 5 km, Speijers stunt met ticketJorrit Bergsma heeft zich voor het eerst sinds 2010 niet weten te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden op de 5.000 meter. De Fries stelde teleur op het kwalificatietoernooi in Heerenveen. Enkele opvallende namen grepen wél een ticket. Lees verder ⮕

Noord-Nederland wil de proeftuin van Europa zijn op het gebied van kunstmatige intelligentieEen proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden en kennis kan worden gedeeld. Lees verder ⮕