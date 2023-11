Snel nog even een doekje over het familiegraf, want het is Allerzielen

“Er zijn er zoveel die bij ons zijn weggegaan”, mijmert Tonia. “Zoals mijn oom die op dezelfde dag jarig is als ik. Ik vind het jammer dat ik hem niet bezoeken kan omdat hij geen grafmonument heeft. Daarom heb ik weleens moeite met de generatie van nu. Je ziet ze hier één keer per jaar met een pot chrysanten. Dan hebben ze voor hun gevoel hun plicht gedaan en komen daarna niet meer terug. Het is jammer dat de traditie afneemt.

Het verhaal achter dit grafje heeft me eigenlijk nooit losgelaten en het is voor mij een kleine moeite. Met haar borsteltje en doekje in de hand doet Tonia een rondje over het kerkhof. Bij een oud kindergrafje verwisselt ze terloops wat verwelkte bloemetjes met een paar van haar eigen bloemen. “Het verhaal achter dit grafje heeft me eigenlijk nooit losgelaten en het is voor mij een kleine moeite”, vertelt ze terwijl ze het portretje van het jongetje oppoetst.

Even verderop haalt Jan de laatste boombladeren van het familiegraf. “Nu zijn het het er nog maar een paar maar over een paar weken ligt het helemaal vol. Ik ben benieuwd wie hier later het blad weghaalt. De jeugd is er niet meer voor te porren. Ik wil daarom niet begraven worden. Ze mogen mij uitstrooien in de Pannenhoef in Sprundel.”Tonia staat ondertussen alweer te boenen. Dit keer bij het graf van de buurvrouw van haar grootouders. “Dat pik ik vaak even mee.

