'Man City klopt concreet aan bij Ajax voor toptalent: club wil snel verlengen'

Laatstgenoemde was vorig seizoen de meest waardevolle jeugdspeler bij de Amsterdammers. Mazumbo wordt nu echter nadrukkelijk gevolgd door AA Gent, de club die hij in 2021 achterliet voor Ajax. Ook het contract van Hato ligt nog op tafel. De verdediger wil graag verlengen en loopt nog op een jeugdcontract, maar niemand bij Ajax lijkt deze kwestie op te willen pakken.

