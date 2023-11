Illegale puppyhandel: man (26) uit Best aangehouden

De twee zijn woensdagochtend aangehouden in hun woningen, meldt de politie. Daarbij is een ernstig zieke pup gevonden."Het dier is in beslag genomen en ondergebracht op een locatie waar het alle benodigde medische zorg krijgt", aldus de politie.

Volgens de politie zijn er nog steeds misstanden in de hondenhandel en -fokkerij. Zo hebben honden van illegale fokkers bijvoorbeeld niet de juiste vaccinaties, zijn ze niet gechipt of geregistreerd. Ook komt het voor dat de herkomst van de dieren niet duidelijk is, of dat de puppy's te jong zijn om te worden verkocht.

