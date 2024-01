Opening van tempel voor god Ram in Ayodhya zorgt voor verdeeldheid in India

De opening van de tempel voor de god Ram in de Noord-Indiase stad Ayodhya, morgen, doet de gemoederen in India oplopen. Voor de een is het een historische gebeurtenis waar hindoes over de hele wereld 500 jaar op hebben gewacht, voor anderen is het een symbool van onderdrukking van minderheden en vooral het startschot van de herverkiezingscampagne van premier Modi.

Die combineert in het schouwspel rondom de nieuwe tempel meer dan ooit de rol van premier met die van religieus leider en verklaarde zichzelf zelfs 'uitverkoren'. De nieuwe Ram-tempel, precies op de plek waar de god volgens veel hindoes werd geboren, heeft een controversiële geschiedenis. Op de plek van de tempel stond eerder een 16e-eeuwse moskee. Die werd in 1992 met veel geweld verwoest door duizenden hindoe-nationalisten. Daarop ontstonden in het hele land rellen. In Ayodhya alleen al werden enkele tientallen moslims vermoord. Door heel India kwamen naar schatting zeker duizend mensen o





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Dreigende burgeroorlog Noordoost-India: 'Het zijn geen goede mensen'De vechtende groepen zijn de Meitei en de Kuki. Voor premier Modi is hun strijd een smet op het imago van India.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Brand in parkeergarage zorgt voor evacuatie van bewoners in Den BoschZo'n 180 bewoners van het appartementencomplex Velderwoude in Den Bosch moesten woensdagochtend hun huis uit nadat er brand was uitgebroken in de parkeergarage. Tientallen auto's aan de Haverleij werden vernield door het vuur. De brand brak rond tien voor negen uit. Twee uur later bereikten de vlammen ook de appartementen van het complex. Omstreeks een uur 's middag was de brand onder controle. Het is niet duidelijk wanneer de geëvacueerde bewoners terug mogen.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Interview zorgt voor verbazing in ESPN-studio: ‘Dit lijkt helemaal nergens op’Hugo Borst is zaterdagavond na afloop van AZ – PEC Zwolle (2-2) kritisch op Bruno Martins Indi. De aanvoerder werd na afloop van het Eredivisie-duel geïnterviewd, en daarbij kwam ook het ontslag van trainer Pascal Jansen ter sprake.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Getafe krijgt drie keer rood: kaart voor Mason Greenwood zorgt voor verbazingMason Greenwood beleefde dinsdag een avond om snel te vergeten bij zijn Getafe. De huurling van Manchester United werd na vijftig minuten met een directe rode kaart van het veld gestuurd, nadat hij vermoedelijk iets had geroepen tegen scheidsrechter Jorge Figueroa Vázquez.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Stijgend water zorgt voor overlast in Nederlandse provinciesHet water in beken en rivieren stijgt vandaag verder. Wegen, fietspaden en kelders zijn ondergelopen. In Deventer worden zandzakken geplaatst om de oude binnenstad te beschermen. In Nijverdal waren ruim 11.000 huishoudens getroffen door een stroomstoring.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Ajax zorgt voor kippenvel met indrukwekkende boodschap in kerstvideoTopspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de kerstboodschap van Ajax.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »