Brand in parkeergarage zorgt voor evacuatie van bewoners in Den Bosch

Zo'n 180 bewoners van het appartementencomplex Velderwoude in Den Bosch moesten woensdagochtend hun huis uit nadat er brand was uitgebroken in de parkeergarage. Tientallen auto's aan de Haverleij werden vernield door het vuur. De brand brak rond tien voor negen uit. Twee uur later bereikten de vlammen ook de appartementen van het complex. Omstreeks een uur 's middag was de brand onder controle. Het is niet duidelijk wanneer de geëvacueerde bewoners terug mogen.

In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.De bewoners van 22 appartementen mogen voorlopig nog niet terug naar huis. In de constructie van de appartementen die recht boven de garage zitten, zijn scheuren ontstaan. Het is daarom nog niet veilig genoeg om terug te keren. De bewoners van de 64 overige appartementen mogen wel terug naar huis. Dat gebeurt onder begeleiding.Het is nog niet duidelijk wanneer de ongeveer 180 bewoners hun huis weer in mogen. Ze worden aan het einde van de middag bijgepraat door de Veiligheidsregi





omroepbrabant » / 🏆 14. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Van der Vaart draait 180 graden: ‘Ik zag het verkeerd. Hij is de allerbeste’Rafael van der Vaart is lovend over de kwaliteiten van Luuk de Jong. Te gast in de uitzending Studio Voetbal van de NOS geniet de analyticus van het tweede doelpunt dat de spits van PSV in het gewonnen duel met Excelsior (3-1) maakte.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

112-nieuws: brand in elektriciteitskastje • wateroverlast in restaurantIn dit liveblog houden we je eerste kerstdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: brand in Helmond • N272 dicht door wateroverlastIn dit liveblog hielden we je deze eerste kerstdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: gewonde bij schietpartij in Uden • brand bij voormalig drugslabIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: politie rijdt brommer klem • container vliegt in brandIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

112-nieuws: auto op kant na glijpartij • dak gesloopt om brand te blussenIn dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »