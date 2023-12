Stijgend water zorgt voor overlast in Nederlandse provincies

Het water in beken en rivieren stijgt vandaag verder. Vooralsnog leidt dat niet tot grote problemen, maar wel tot overlast. In Overijssel, Gelderland, Drenthe en Brabant zijn wegen, fietspaden en kelders ondergelopen. De gemeente Deventer plaatst vanwege het stijgende water in de IJssel zandzakken op de kade om de oude binnenstad te beschermen, meldt RTV Oost. Naar verwachting komt het water morgenochtend over de kademuur en komt de weg tussen de IJssel en de binnenstad onder water te staan.

In de Overijsselse plaats Nijverdal zijn vannacht ruim 11.000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Een schakelstation was door het hoge water half ondergelopen. De brandweer heeft het water weggepompt. Vanmorgen hadden alle getroffen huizen weer stroom. Waterschappen nemen verschillende maatregelen. Op diverse plekken worden waterpompen ingezet om wateroverlast in woningen te voorkomen en in Hardenberg wordt een park als waterberging gebruikt





