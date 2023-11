Nood aan Ajax-DNA: 'Je moet naar dat soort jongens gaan kijken'

"Ik denk dat ze uiteindelijk gewoon jongens moeten gaan terughalen", vervolgt Koppers."Joël Veltman bijvoorbeeld, die nu bij Brighton & Hove Albion speelt, dat zou wel een goede toevoeging zijn. Maar ja, die zit daar natuurlijk gewoon goed op zijn plek. Maar je moet wel een beetje naar dat soort jongens kijken. Jongens die ook hart voor de club hebben, die ook als je zeven of wacht wedstrijden niet wint, beseffen dat het crisis is.

Over hoe het bestuur de laatste tijd heeft gefunctioneerd, is Koppers minder te spreken."Vanaf bovenaf moet iedereen gewoon weer in dezelfde richting gaan kijken. Nu was het zo dat één man van bovenaf alles bepaalde, dat kan natuurlijk écht niet, vooral als het zo uitpakt. Als het goed had uitgepakt, had niemand iets gezegd, maar nu zit je met spelers met vijf- of zesjarige contracten die geen toevoeging zijn. Geen Ajax-niveau, geen Champions League-niveau.

