Van den Boomen 'geïrriteerd' vanwege rol als rotatiespeler: 'Kan dit Ajax helpen'

30-10-2023 13:24:00 / Bron: VoetbalPrimeur

Branco van den Boomen is het er niet mee eens dat hij regelmatig als wisselspeler begint bij Ajax. De middenvelder begon tegen PSV wel in de basis bij de Amsterdammers, maar er zit genoeg irritatie dat dit vaker niet het geval is. Daarover sprak hij ook met Hedwiges Maduro en Maurice Steijn.