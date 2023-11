PSV mikt in winter op 'jonge Jaap Stam' voor defensie: 'Dit zie je bijna nooit'

Berhalter neemt Robinson steevast op in zijn selectie en weet dus wel hoe hij het best tot zijn recht komt op het veld."Hij heeft fysieke kwaliteiten, die je eigenlijk nooit ziet. Hij is zo enorm snel, sterk en fysiek dominant. Het is een jonge Jaap Stam." Mocht Robinson daadwerkelijk naar PSV komen, dan is hij na Malik Tillman, Sergiño Dest en Ricardo Pepi de vierde Amerikaans international in Eindhoven.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Been heeft genoeg gezien: 'Ik vind hem de achilleshiel van dit PSV'André Ramalho is de achilleshiel van PSV. Die conclusie trekt Mario Been, nadat de Braziliaanse verdediger in de gewonnen 'topper' tegen Ajax (5-2) opnieuw geen goede indruk maakte.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Zwakke plek PSV blootgelegd: op dit gebied de slechtste van de hele EredivisieAfgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werd speelronde 10 in de Eredivisie afgewerkt. PSV duwde Ajax in Eindhoven naar de laatste plaats in de Eredivisie, maar liep zelf ook tegen een pijnlijk statistiek aan.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Schrijver Jaap Scholten steunt leger OekraïneSchrijver Jaap Scholten richtte de stichting Protect Ukraine op om het Oekraiense leger te steunen. Hij is net terug uit het oorlogsgebied en doet verslag in De Nieuws BV.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Jaap de Hoop Scheffer over mogelijke NAVO-kandidatuur Rutte: het belcircuit is op gang gekomenIn de hoogste regionen van de diplomatieke wereld is Mark Rutte momenteel geen onbesproken figuur. Dat verzekerde Jaap de Hoop de Scheffer dinsdagochtend in Sven op 1 op NPO Radio 1.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Perez springt op de bres na PSV - Ajax: 'Snap niet waar de kritiek vandaan komt'De kritiek op Joey Veerman is onterecht, stelt Kenneth Perez. Over de PSV-middenvelder wordt na de wedstrijd tegen Ajax (5-2) in de media gezegd dat hij in grote wedstrijden tekortschiet.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: ‘Geëxplodeerd’ Feyenoord bereikt bijzondere mijlpaal en jaagt op PSVSocial media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕