Nieuwe cijfers tonen de brede maatschappelijke schade van alcoholgebruik

Er is veel onderzoek gedaan naar de lichamelijke en psychische schade van alcohol voor de gebruiker zelf. Maar wat is de impact op de omgeving, en hoe groot is de brede maatschappelijke schade van drank? Nieuwe cijfers van Trimbos geven antwoord. "We hebben voor het eerst alle cijfers op een rijtje gezet wat betreft de omgevingsschade van alcohol. Ook met nieuw onderzoek erbij", vertelt Carmen Voogt van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut.

"We vinden dit belangrijk, omdat mensen zich te weinig realiseren dat alcohol op enorm veel domeinen invloed heeft. Het is veel minder onschuldig dan we denken." Niet op werk door kater Het vandaag gepubliceerde overzicht van Trimbos brengt de brede maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik in kaart. Dat gaat van cijfers over verkeersongelukken waarbij alcohol een rol speelde, tot de schade voor kinderen van een verslaafde ouder, of de economische impact van gemiste werkuren





