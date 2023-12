Bekijk het programma van het WK darts met Van Gerwen en Littler in kwartfinales

Het WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met Michael van Gerwen als enige Nederlander in de race. Kwartfinales Maandag 1 januari Chris Dobey-Rob Cross (vanaf 13.45 uur) Luke Littler-Brendan Dolan (vanaf 15.00 uur) Michael van Gerwen-Scott Williams (vanaf 20.15 uur) Luke Humphries-Dave Chisnall (vanaf 21.30 uur) Halve finales Dinsdag 2 januari (vanaf 20.30 uur) Finale Woensdag 3 januari (vanaf 21.00 uur)





