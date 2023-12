Nadal en Osaka maken rentree in het nieuwe tennisseizoen

Het nieuwe tennisseizoen gaat op 31 december van start in Brisbane, Australië, met zowel bij de mannen als de vrouwen een sterk bezet toernooi. Bij de mannen is iedereen vol verwachting over de terugkeer van Rafael Nadal, het Spaanse tennisicoon met 22 grandslamzeges achter zijn naam. Hij speelde bij de Australian Open van vorig jaar zijn laatste partij en kampte vervolgens met een heupblessure, waaraan hij in het voorjaar werd geopereerd.

Met zijn 37 jaar zou het weleens zijn laatste seizoen als prof kunnen worden, hoewel Nadal zelf begin deze maand nog een slag om de arm hield: 'Ik heb hard gewerkt om weer terug te komen. Als mijn lichaam me toestaat door te gaan en ik er plezier in heb, lijkt het me niet zinvol een einddatum te hebben.' Bij de vrouwen maakt Naomi Osaka haar rentree. De viervoudige grandslamwinnares uit Japan speelde sinds september 2022 geen wedstrijd meer, kampte met mentale problemen en werd moeder. Over haar kun je vrijdag meer leze





NOSsport » / 🏆 12. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

FC Volendam tot op het bot verdeeld: 'Jan Smit heeft het hard gespeeld'De raad van commissarissen van FC Volendam heeft vrijdag een opzienbarende persconferentie gegeven naar aanleiding van het ontslag van voorzitter Jan Smit. Volgens rvc-voorzitter Jaap Veerman was er sprake van een 'oorlogssituatie' tussen de rvc en het bestuur.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Hoe het beekdal van Amerdiep behouden bleef: 'Het had hier vol kunnen staan met varkensschuren'“Ga maar kijken in Brabant; zo had het er hier ook uit kunnen zien. De Drentse boerenlobby zette er destijds fors op in”, aldus Bernhard Hanskamp, planoloog en hartstochtelijk beschermer van het Drentse Landschap.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Zo gaat het WK darts na Kerst verder: bekijk het schema met vier NederlandersDe eerste twee rondes van het WK darts in Londen zijn voorbij. Na Kerst verschijnen er nog vier Nederlanders aan de oche. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

De sprinter van voor corona keert terug op het spoor, meer bussen op de wegDe sprinter van voor corona keert terug op het spoor, meer bussen op de weg rtvdrenthe

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Het beste PSV ooit over het huidige PSV: 'De treble? Je weet het nooit'Het PSV van het seizoen 1987/1988 deed het en nu kan PSV het weer doen: de eerste seizoenshelft afsluiten met alleen maar overwinningen in de Eredivisie. Hoe kijkt de gouden ploeg van toen naar het elftal van nu?

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Komst Ihattaren verdeelt Slavia in twee kampen: ‘Overgewicht is goed te zien’Mohamed Ihattaren slaagde in het recente verleden niet bij Juventus en Sampdoria. Hij krijgt nu echter een derde kans in het buitenland. Slavia Praag wil het tot het einde van het seizoen proberen met de pas 21-jarige en getalenteerde middenvelder. Hoe denken de mensen rondom de Tsjechische topclub over de komst van Ihattaren naar de 1.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »