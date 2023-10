Mitrailleurvuur in de mist, veteraan (101) bezoekt slagveld

Schoten klinken in de mist. In de polder bij de Barlaaksedijk lopen tientallen Duitse soldaten. Ze springen op een zware pantserwagen, een 'Stummel', en scheuren over het drassige, pas gerooide aardappelveld naar de rivierdijk.En dan ineens zwelt het geweervuur aan. Mitrailleurs ratelen. Amerikaanse soldaten doemen vanuit het riet op tussen de mistflarden. De Duitsers trekken zich terug, sommigen blijven liggen en doen alsof ze dood of gewond zijn.

Het ziet er levensecht uit, maar de strijdende partijen zijn acteurs. Het zijn liefhebbers uit heel Europa. Ze dragen originele uniformen en schieten met losse flodders. Buurtbewoners, burgemeesters en scholieren kijken naar het bijzondere spektakel.Het was de 104e Amerikaanse infanteriedivisie, de Timberwolves, die in oktober 1944 dit gebied bevrijdde, waaronder ook Achtmaal, Oudenbosch en Zevenbergen. "Ik kan me dit allemaal nauwelijks herinneren", zegt Frank Fabianski.

Met 101 jaar is hij misschien wel de oudste bevrijder van Brabant die hier ooit terugkeerde. Hij was nog maar één keer eerder in Europa."Op vakantie in Italië".Als jonge soldaat zorgde hij voor de verbindingen in de 'signal company' van het 413e regiment. Hij ging aan land in Cherbourg, Normandië en kreeg daarna orders om op te rukken naar Keulen."Maar onderweg moesten we afbuigen naar deze plek, voor de problemen die hier toen waren". headtopics.com

Market Garden was mislukt en de geallieerden probeerden de haven van Antwerpen in handen te krijgen. Een troepenmacht van Canadezen, Britten, Amerikanen, Polen en Nederlanders wist eind oktober de Duitse bezetter uit het grootste deel van Brabant te verjagen.Frank bracht het er levend vanaf. Na het einde van de oorlog in Europa, mei 1945, trainde hij voor de oorlog in de Pacific. Maar door de twee atoombommen op Japan eindigde die sneller dan verwacht.

Frank was nog maar een dag thuis in Chicago of hij ging weer aan het werk."Als manager bij een warenhuis". Daar bleef hij tot zijn pensioen.

Lees verder:

omroepbrabant »

Amerikaanse lessen voor IsraëlDe Israëlische krijgsmacht lijkt de Gazastrook met grondtroepen te willen invallen. Vannacht was er de eerste gerichte operatie met tanks ter voorbereiding naar de “volgende fase van de gevechten”. Israëlische commandanten zeggen dat Amerikaanse officieren betrokken zijn bij de planning. Lees verder ⮕

Schutter dringt bowlingbaan binnen in VS, Amerikaanse media: zeker zestien dodenHij schoot ook in een nabijgelegen restaurant en is nog voortvluchtig. Lees verder ⮕

Schutter dringt bowlingbaan binnen in VS, Amerikaanse media: zeker tien dodenDe schutter zou ook in een nabijgelegen restaurant geschoten hebben, maar veel is nog onduidelijk. Lees verder ⮕

Schutter dringt bowlingbaan binnen in VS, Amerikaanse media: meer dan tien dodenDe schutter zou ook in een nabijgelegen restaurant geschoten hebben, maar veel is nog onduidelijk. Lees verder ⮕

Schutter dringt bowlinghal binnen in VS, Amerikaanse media: zeker tien dodenDe schutter zou ook in een nabijgelegen restaurant geschoten hebben, maar veel is nog onduidelijk. Lees verder ⮕

Amerikaanse verdediger Robinson weer in beeld bij PSVLees meer Lees verder ⮕