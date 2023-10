Foutje op televisie: naam van clubicoon van Ajax verschijnt tussen de reserves

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.voor de Europa League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion zag een opvallende naam staan.

Tadic werd weergegeven met rugnummer 10, dat hij liefst vijf seizoenen droeg bij Ajax. De Serviër vertrok deze zomer echter na onenigheid met de alweer ontslagen Ajax-directeur Sven Mislintat over het gevoerde spelersbeleid.Ajax besloot het contract van Tadic te ontbinden, waarna de 34-jarige linksbuiten direct tekende bij Fenerbahçe. Met de Turkse topclub kwam Tadic donderdagavond in actie in de Conference League tegen Ludogorets. Fenerbahçe won met 3-1.

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Foutje op televisie: naam van clubicoon van Ajax verschijnt tussen de reservesWie donderdagavond goed oplette op tv bij het bekendmaken van de opstelling van Ajax voor de Europa League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion zag een opvallende naam staan. Door een foutje van de UEFA werd de naam van Dusan Tadic geplaatst tussen de wisselspelers van de Amsterdammers. Lees verder ⮕

